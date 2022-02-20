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Rusya'dan gözdağı: İstenmeyen sonuçlara yol açabilir

Ukrayna Rusya krizi ile ilgili gerilim tırmanırken Kremlin'den bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, Donbass hattı üzerindeki durum maksimum düzeyde zorlanıyor. Herhangi küçük bir provokasyon istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Rusya savaş kelimesini kullanacak son ülke" denildi.

Rusya'dan gözdağı: İstenmeyen sonuçlara yol açabilir
Ekleme: 20.02.2022 - 14:56 Güncelleme: 20.02.2022 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan gözdağı: İstenmeyen sonuçlara yol açabilir
Rusya Ukrayna kriziyle ilgili sular durulacak gibi durmuyor. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçılarla Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar gerilimi daha da tırmandırıyor. Olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

"SAVAŞ KELİMESİNİ KULLANACAK SON ÜLKE"

Reuters'ın duyurduğu açıklamada, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Donbas hattı üzerindeki durumdan bahsederek, "Donbas hattı üzerindeki durum maksimum düzeyde zorlanıyor. Herhangi küçük bir provokasyon istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya savaş kelimesini kullanacak son ülke" sözlerine yer verdi.

İŞGAL TARİHİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Batı'nın sürekli olarak işgal için tarih vermesiyle ilgili de konuşan Peskov "Batı'nın Ukrayna işgali için tarihler açıklaması provokatif ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Putin, bu tarih açıklamalarını ciddiye almıyor" ifadeleri kullanıldı.

BELARUS'TAN AÇIKLAMA

Öte yandandan Rusya ve Belarus ise tatbikatlarına hız kesmeden devam ediyor. Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurdu. Hrenin, Belarus ve Rusya "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatının sona ermesi dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"TATBİKATLARA DEVAM"

Belarus-Rusya Birlik Devleti'nin sınırlarındaki askeri faaliyetlere dikkat çeken Hrenin, "Birlik Devleti'nin sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbas'taki durumun ağırlaşmasıyla ilgili Belarus ve Rusya devlet başkanları, Birlik Devleti'nin askeri birliklerinin tatbikatlara devam etmesine karar verdi." ifadesini kullandı.
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