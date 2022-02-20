İBB'de su oyunu! 1 milyar TL’yi aşan 160 milyon metreküp su kayıp! İmamoğlu 3 ay önce...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma günü İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 16 Şubat Çarşamba günü mecliste kabul edilmeyen suya kademeli olarak yüzde 90 ila yüzde 175 arasında zammına ret oyu veren meclis üyelerini hedef aldı.Meclis üyelerini tehdit eden ve İSKİ'de maliyetlerin arttığı, elektrik tüketiminin arttığını belirten İmamoğlu'na cevap ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili M. Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu yaptığı açıklamada, 2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan suyla şimdiki arasında fark olduğunu dile getirerek, '2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan su ile şehre verilen su miktarı arasında 168 milyon metreküp fark var. Bu farkın da maddi değeri yaklaşık 1 milyar TL bu suya ne oldu?' dedi.Konuyla ilgili endişe verici bir durumun söz konusu olduğunu belirten Göksu, konuyla ilgili ispatlarının olmadığını, suyun büyük ihtimalle arıtmaya sokulmadan musluklara verildiğini ifade etti.ÇÖPTEN 1.2 MİLYAR KW ELEKTRİK ÜRETİLDİİBB'nin AK Parti dönemi yaptığı çöpten elektrik üretim tesisinin yılda 1.2 milyar KW elektrik ürettiğini bilgisini paylaşan Göksu, 'Bu tesis yılda 1.2 milyar KW elektrik üretiyor. Bu üretilen elektriği devlete satmak yerine İSKi'ye verirlerse elektrik maliyetleri azalır, açıkları yılda 100 milyon KW'ya düşer. Hadi yapsınlar' dedi. Göksu ayrıca İBB'nin ürettiği bu elektriği 1.75 kuruşa devlete sattığını, devlete kendisinin kullandığı elektriğe karşılık 1.35 kuruş ödeyerek buradan da kar elde ettiğini aktardı.İSKİ 2021'DE 152 MİLYON KW ENERJİ ÜRETTİÖte yandan çöpten üretilen 1.2 milyar KW elektriğin haricinde İSKİ de sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden paylaştığı bilgilere göre 2021 yılında kojenerasyon tesisleri ve güneş enerjisi panelleri ile 152 milyon kWh elektrik enerjisi ürettiği bilgisini paylaştı. İSKİ yaptığı bilgilendirmede, üretilen enerjilerin 5 milyon KW'tı İkitelli, Kağıthane ve Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisleri ile Ferhatpaşa, Kartal, Battalgazi, Eşref Bitlis ve Esenyalı Terfi Merkezleri'ndeki su depolarının üzerindeki güneş panelleri aracılığıyla üretildiğini aktardı.Kojenerasyon üniteleri kullanılarak Ambarlı, Ataköy, Tuzla, Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'nde ise yaklaşık 147 milyon kWh enerji elde edildiğini söyledi. İSKİ, üretilen enerjiyi tesislerin iç ihtiyacı olan aydınlatmada ve pompa istasyonlarında suyun basınçlandırılmasında kullandığını, santraller ve üniteler sayesinde susuzlaştırma benzeri çok sayıda prosesin enerji ihtiyacı da karşılandığını ifade etti. Ayrıca üretilen enerjinin yaklaşık 660 bin ailenin bir aylık tüketimine eş değer olduğu aktarıldı.'İMAMOĞLU KENDİ DEYİMİYLE SUÇ İŞLEDİ'İBB Başkanının, su zammına ret oyu veren meclis üyelerini dava etmekle ve İSKİ'nin zararını kendilerinden rücu ettirileceğini söylemesine de cevap veren Göksu, 3 ay önce suya zam teklifi verdiklerini ve İmamoğlu tarafından reddedildiğini hatırlatarak, 'Maliyetler 1 milyar 300 milyon liraya çıktı diyor. Bu da yalan. Madem maliyetleri arttı 3 ay önce suya zam verdik. Fiyatı 6.55 yaptık. Bunu neden veto ettin? O zaman kendi deyimiyle suç işledi' dedi. İmamoğlu'nun 'İSKİ'yi batırıyorlar' diyerek yalan söylediğini aktaran Göksu, Eylül ayındaki su zammının veto edilmesini anımsatarak, İBB Başkanının İSKİ Genel Kurulunda alınan kararları veto etme hakkının bulunmadığını söyledi.İSKİ'nin suya yüzde 175'lere varan zam teklifinin veto edilmesiyle CHP ve İYİ Parti'nin İBB Meclisi'nde AK Parti'ye siyasi tuzak kurmaya çalıştığının altını çizen Göksu, 'Biz bu tuzağı bertaraf ettik. Kendilerinin zam istemiyoruz dedikleri yerde biz neden kendi teklifimizi sunalım' diye konuştu.'YOLCU MALİYETİ 3.3 TL'İBB'nin daha önce İETT maliyetleri ve Fazilet Durağı gibi yalanlarının ortaya çıktığını kaydeden Mehmet Tevfik Göksu, 'Her şeyleri kurgu ve algı üzerine. Bir yolcunun maliyeti 13.3 TL dediler. Resmi belgelere baktık bir yolcunun maliyeti 3.3 TL' dedi.'DEPREMLE İLGİLİ EN TEMEL PROBLEM CHP ZİHNİYETİ'İBB Başkanı İmamoğlu'nun Silivri depremi sonrası 5 yılda 100 bin konut yapacağını hatırlatan Göksu, şunları söyledi: 'İBB Başkanı Silivri depremi sonrası 'İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut yapacağım' dedi. Nerede? İBB 2022 bütçesinde reklama 849 milyon TL depreme 492 milyon TL ayırdı. Şu anda İstanbul'un depremle ilgili en temel problemi CHP zihniyetidir.'İŞ YAPSIN DİYE DEVLET FAZLADAN 5.6 MİLYAR TL GÖNDERDİİBB'nin 2021 yılında merkezi idareden 20 milyar TL geleceğini öngördüğü halde hükümet tarafından 25.6 milyar TL gönderildiğini aktaran Göksu, 'İBB 2021 yılında merkezi idareden 20 milyar TL geleceğini öngörmüş, merkezi idare 2021 yılında İBB'ye 25.6 milyar TL göndermiş. Öngördüklerinden 5.6 milyar TL fazla. İşleri güçleri yalan algı manipülasyon' şeklinde konuştu.İBB'NİN BORCU 57.6 MİLYAR TLGöksu İBB'nin şu anda büyük bir batışa doğru gittiğini aktararak, 'Ocak ayı itibarıyla İBB'nin borcu 57.6 milyar TL. 2022 sonu tahmini borç 89.2 milyar TL. İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O başka gündemler peşinde. İstanbul batıyormuş umurunda bile değil' dedi.