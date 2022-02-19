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SGK borç çıkarmıştı! Mahkemeye başvurdu borcu silindi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2004'ten alacağı paraya zaman aşımı hükümleri uygulanan, geçen yıl da 5 bin 700 lira borç çıkarılan kişinin mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

Ekleme: 19.02.2022 - 18:44 Güncelleme: 19.02.2022 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
SGK borç çıkarmıştı! Mahkemeye başvurdu borcu silindi
2004 yılında isteğe bağlı bağ-kurlulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edildiğini bilmediği için yaptırdığı vize işlemi sonucu tarafına 5 bin 700 lira borç çıktığı için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran bir vatandaşın borç kaydı silindi.

Başvurucu, 2004 yılında isteğe bağlı bağ-kurlulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edildiğini, ancak bunu bilmediği için vize işlemi yaptırdığını, engelli kızı için sağlık hizmeti aldığını ve ödemelere devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu vizenin 2004 yılı içinde iptal olduğunu, alacak verecek hesabı yapıldığında 609 lira alacaklı olduğunun tespit edildiğini ancak tarafına iade yapılmadığını, 2021 yılında ise SGK’nın tarafına 5 bin 700 lira borç çıkardığını, 2004 yılındaki alacağı için de zamanaşımı hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Başvurucu, konuya ilişkin iki kez dilekçe verdiğini ancak sonuç alamadığını, borcu yapılandırmak suretiyle ödemeyi kabul ettiğinde, bu sefer avukata yönlendirildiğini ve vekalet ücreti ödemesi gerektiğinin bildirildiğini, SGK’nın çözüme yanaşmadığını ifade ederek, 2004 yılında yaptığı fazla ödemelerin 2004 yılı borcuna mahsup edilmesini ve borç kaydının kapatılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna dilekçe ile başvurdu.

KDK’nın SGK yetkilileri ile görüşmelerinin ardından, başvurucuya çıkarılan borç silindi. Böylece SGK vatandaşın mağduriyetini giderdi.
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