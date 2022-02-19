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Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! Açıklamalar peş peşe geldi! 'Ukrayna'yı acil terk edin' çağrısı!

Dünyanın gözü Ukrayna sınırında. Rusya-Ukrayna krizinde iki Ukrayna askerinin öldürülmesinin ABD'den 'Savaş başlıyor' açıklaması gelmişti. Günden güne savaşa evrilen krizde Almanya ve Fransa'dan peş peşe "Ukrayna’yı terk edin" çağrıları geldi.

Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! Açıklamalar peş peşe geldi! 'Ukrayna'yı acil terk edin' çağrısı!
Ekleme: 19.02.2022 - 20:13 Güncelleme: 19.02.2022 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! Açıklamalar peş peşe geldi! 'Ukrayna'yı acil terk edin' çağrısı!
Rusya-Ukrayna krizinde bir Ukrayna askerinin öldürülmesinin ardından Almanya ve Fransa, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını ülkeyi acil terk etmeye çağırdı.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya vatandaşları Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

Almanların ülkeyi acilen terk etmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, vatandaşların vaktinde Ukrayna'dan ayrılması istendi.

Açıklamada, Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olması durumunda Almanya vatandaşlarını destekleme imkanının sınırlı olduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerin varlığı ve hareketleri nedeniyle arttığı aktarılan açıklamada, "Askeri çatışma her an için mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.

LUFTHANSA KİEV'E UÇUŞLARINI ASKIYA ALACAK

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 21 Şubat'tan itibaren Kiev uçuşlarını askıya alacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 21-28 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiş ve dönüş uçuşlarının askıya alınacağı belirtildi.

Durumun takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, ileri bir tarihte uçuşlar hakkında karar verileceği ifade edildi.

Lufthansa'nın kararı, Almanya'nın vatandaşlarından Ukrayna'yı hemen terk etmesini istemesinden sonra geldi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncelledi.

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna'nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.

Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.
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