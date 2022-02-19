Rusya-Ukrayna gerilimi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada 'Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit.' ifadelerini kullandı.NATO'nun Ukrayna konusunda dürüst olması gerektiğini belirten Zelenski, Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerlerin barışcıl yollarla Ukrayna'ya geri döneceğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum' dedi.Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulayacakları yaptırımların, enerji alanını da kapsadığını söyledi.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan von der Leyen, AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, 'AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir.' dedi.Von der Leyen, Rusya'nın son 6 aydır en alt seviyeden gaz arzı yaptığını, Avrupa'nın depolarındaki Gazprom gazının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti. 'Bu, bir şirket için garip bir davranış yöntemi.' diyen von der Leyen, enerji çeşitliliğini artırmak için başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle çalıştıklarını, sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini artırmak için uğraştıklarını söyledi.Von der Leyen, 'Bugün itibarıyla Rusya'nın gaz arzını tamamen kesmesi halinde bile kışı rahat geçirebiliriz. Orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmada kararlıyız. Bu, Avrupa'nın stratejik enerji bağımsızlığını artıracaktır.' diye konuştu.Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih'te ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.İkilinin gündemi Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim oldu. ABD Devlet Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, 'Barışçıl ve diplomatik yol, bizim ihtiyacımız olan yoldur. Biz bunu 8 yıldır yapıyoruz. Burası bizim toprağımız ve neler olup bittiğini biliyoruz. Tek istediğimiz ülkemize barış getirmek. Müttefikimiz ve ortağımız olarak ABD'ye ve Başkan Biden'a minnettarız' dedi.Kendilerine destek veren ülkelere Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda çağrı yapan Zelenskiy, 'Saldırganlıklardan önce yaptırımların barışçıl bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Bu nedenle durumu nasıl gördüğümüzü ve neyin işe yarayabileceğini size aktarmak istiyorum. Gücümüze ve ortaklarımızın desteğine inanıyorum' diye konuştu.Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik 'seyahat' uyarısını güncelledi.Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna'nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya vatandaşları Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Almanların ülkeyi acilen terk etmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, vatandaşların vaktinde Ukrayna'dan ayrılması istendi.Açıklamada, Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olması durumunda Almanya vatandaşlarını destekleme imkanının sınırlı olduğu belirtildi.Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerin varlığı ve hareketleri nedeniyle arttığı aktarılan açıklamada, 'Askeri çatışma her an için mümkündür.' değerlendirmesinde bulunuldu.