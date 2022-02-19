Genç kadına asansörde cinsel saldırıda bulunmuştu: Mahkemeden jet karar!

Kan dondurucu olay geçtiğimiz Aralık ayında Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu ve henüz 16 yaşındaki A.A., gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.Çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan A.A., U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı. Olay ile ilgili souşturma başlatan savcılık A.A.'nın 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise ilk duruşmada kararını açıkladı. Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya A.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki U.K. ve taraf avukatları da hazır bulundu.Savunmasını yapması için söz verilen A.A. cinsel saldırıda bulunduğu kadından özür diledi ve şeytana uyduğunu belirterek 'O gün arkadaşımla birlikteydim . Alkol almıştık. Arkadaşım bana bu kızı takip et dedi. Ben de ona inandım. Ailem zor durumdadır. Onları geçindiriyorum. Heyetinizden affımı istiyorum. Ben müştekinin elbiselerini çıkarmadım. Kendisine saldırma gibi bir niyetim yoktu. Ben sonradan korkudan asansörden çıktım' dedi.Müşteki U.K. ise yaşadığı dehşet anlarını duruşmada tek tek anlattı ve kendisine saldıran A.A.'dan şikayetçi olduğunu belirtti.Müşteki U.K.'nın avukatı ise ifadesinde 'Yapılan bu eylem sadece benim müvekkilime değil Türkiye'deki tüm kadınlara yapılmıştır.Toplumda hiç bir kadın kulağında kulaklıkla arkasından biri gelecek korkusuyla yürüyemez hale gelmiştir' diyerek A.A.'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu bulunan A.A.'nın 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.