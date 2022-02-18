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Olası bir Rusya Ukrayna savaşı için son durum! Sahte bayrak operasyonu başladı mı?

Tüm dünyada Rusya Ukrayna krizi gerilim yaratmaya devam ediyor. İngiltere'nin dün akşam Rusya'nın olası işgal planını yayınlaması ve açıklamasında yer verdiği harita olası bir Rusya Ukrayna savaşı ihtimallerini güçlendirirken uzmanlardan durumla alakalı sahte bayrak operasonu yorumu geldi.Ayrıca Reuters tarafından yapılan son dakika bilgilendirmelerine göre Rus ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgeden gelen son durum bilgileri Rusya Ukrayna gerilimini daha da tırmandıracak gibi görünüyor. Tüm bu iddialar ortalığı karıştırırkan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan balistik füzelerle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte haberin ayrıntıları...

Olası bir Rusya Ukrayna savaşı için son durum! Sahte bayrak operasyonu başladı mı?
Ekleme: 18.02.2022 - 14:05 Güncelleme: 18.02.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Olası bir Rusya Ukrayna savaşı için son durum! Sahte bayrak operasyonu başladı mı?
Olası bir Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın yakından izlediği gelişmelerle devam ediyor. Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra taraf devletlerden açıklamalar art arda gelmeye devam ederken İngiltere dün akşam işgal planı ile ilgili açıklamalar yapıp bir harita paylaştı. Söz konusu açıklamalar uzmanlar tarafından 'sahte bayrak operasyonu başladı' şeklinde yorumlandı. Reuters ise bölgeden gelen son durum bilgilerini paylaşmaya devam ediyor.

RUSYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Rusya Ukrayna krizinde gerilim tırmanıp sular durulmazken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık açıklamasında, yarın balistik füzelerin de deneneceği 'stratejik caydırıcılık' tatbikatı düzenleneceği söylendi.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Reuters tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında Ukrayna'daki Rusya yanlısı isyancıların bu sabah saatlerinde hükümet güçlerini bir köyü bombalamakla suçladığı ifade edildi.

AKSİNE EYLEMLER

Habere ver yeren Rus medyası Batı'nın yaklaşmakta olan bir Rus işgaline ilişkin korkularının aksine daha fazla piyade ve tank biriminin üslerine döndüğünü söyledi.

2 GÜNDÜR BOMBALANIYOR

Rusya'nın haber ajansı olan Interfax'a göre, yıllardır Ukrayna ile savaş içinde olan Rus yanlısı ayrılıkçılar 2 gündür Ukrayna güçlerinin havan toplu saldırısına maruz kalıyor.

100 BİN ASKER

Dün de buna benzer bir olayda Kiev ile isyancı birlikleri havan saldırılarından birbirlerini sorumlu tutmuşlardı. Dünya ise bu saldırılara yakın bölgeye 100 bin asker konumlandırmış olan Rusya'nın da dahil olduğundan korkmuştu.

ÇATIŞMALAR YILLARDIR YAŞANIYOR

Aslında bu çatışmaların tarihi oldukça eski. Kiev ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar 8 yıldır çatışma halinde. Yapılan ateşkes sürekli olarak ihlal ediliyor; ancak Rusya Ukrayna geriliminin yaşandığı bu dönemde çatışmaların yoğunluğu arttı.

9 NOKTADA BOMBARDIMAN

Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyeti temsilcileri Ukrayna ordusu 2 saat boyunca söz konusu bölgelerdeki 9 noktanın bombalandığını savundu.
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