Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi yapıcı ve olumlu olarak nitelendirdi. Akar, görüşmenin spontane geliştiğini de sözlerine ekledi.Bakan Akar, dünyayı diken üstünde tutan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin de konuştu. Akar, 'Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz.Akar Yunan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:Gerçekçi bir görüşme oldu. Yunan heyete yönelik davetlerini yinelediklerini söyledi. Mültecileri canice ittiler, buna derhal son verilmeli