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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanı Akar: Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklama!
Ekleme: 18.02.2022 - 11:04 Güncelleme: 18.02.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklama!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi yapıcı ve olumlu olarak nitelendirdi. Akar, görüşmenin spontane geliştiğini de sözlerine ekledi.

'TANSİYONUN DÜŞMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ'

Bakan Akar, dünyayı diken üstünde tutan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin de konuştu. Akar, 'Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz.

YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Akar Yunan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

Gerçekçi bir görüşme oldu. Yunan heyete yönelik davetlerini yinelediklerini söyledi. Mültecileri canice ittiler, buna derhal son verilmeli
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