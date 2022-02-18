Ağzına kadar lüks arabalar ile dolu! Okyanusun ortasında cayır cayır yanarak sürükleniyor...

Portekiz açıklarında bulunan ve içi onlarca lüks araçla dolu olan kargo gemisi, dün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Gemide bulunan 22 mürettabat, Portekiz Donanması tarafından kurtarıldı. Bu sırada gemi içindeki lüks arabalar ile cayır cayır yanmaya devam ediyor. Donanma, bir gemi takip sistemi kurarak gemiyi güvenlik açısında uzaktan takibe aldı.

Dün öğlen saatlerinde Atlantik Okyanusu'ndan korku dolu anlar yaşandı. 656 fit uzunlığundaki Felicity Ace isimli gemi, Portekiz'in Azor Adaları yakınlarındayken, bir anda alev aldı. Lüks araçlarla dolu gemi dumanların içinde kaldı. Portekiz Donanması acil olarak olay yerine gitti.Kargo ambarında çıkan yangın nedeniyle gemide bulunan 22 mürettebatın gemiyi terk etmesi emredildi. Dün yaşanan olayda tüm mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı. Portekiz Donanması tarafından yapılan açıklamada mürettebat Pnta Delgada Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafıdnan koordine edilen bir ekip ile otele yerleştirildi.Geminin içinde ise onlarca lüks araç olduğu tespit edildi. Şu anda gemi, Atlantik açıklarında cayır cayır yanarak sürükleniyor. Bir donanma ekibi, güvenlik amacıyla gemiyi takip ediyor.Yangının söndürülmesinin imkansız olduğu açıklanırken, geminin sahipleri gemiden sorumlu bir Japon nakliye hattından durum değerlendirilmesi ve kurtarılacak bir şeylerin olup olmadığına dair talepte bulundu; ancak şirketten bir yanıt geldi.Lüks marka araçlarından biri CNN'e araçlarının yandığını ve araçların müşterileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Şirketin başkan yardımcısı yaptığı açıklmada, "Ne olduğunuyla ilgli kesin bilgi vermek için elimde yeterli bilgi yok. Bayilerimize çözümler bulmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Felicity Ace, binlerce araba ile 17 bin metrik tondan fazla kargo taşıyabilir.