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Whatsapp'tan yeni özellik! Uzun süredir Twitter'da kullanılıyordu...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir Twitter'da olan bu özellik Whatsapp kullanıcılarını da oldukça sevindirecek. Söz konusu olan özellik ilk olarak WhatsApp Business için gelecek.

Ekleme: 17.02.2022 - 12:29 Güncelleme: 17.02.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp'tan yeni özellik! Uzun süredir Twitter'da kullanılıyordu...
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini arttırmak adına, yeni güncellemeler getirmeye devam ediyor. Son olarak WhatsApp'a Twitter'da uzun süredir kullanılan bir özellik geliyor. Bu özellik ilk olarak WhatsApp business üzerinden test edilecek.

Meta, eski adıyla Facebook çatısı altında yoluna devam eden WhatsApp, yeni bir özellik ile geliyor. Aslına bakarsanız söz konusu özelliğin ilk olarak WhastApp Business için gelmesi bekleniyor.

Özellik sayesinde profilinize bir kapak fotoğrafı ekleniyor.

Böylece işletme hesapları, kendilerini çok daha rahat bir şekilde ifade edebilecek gibi görünüyor.

Ancak demin de ifade etmeye çalıştığımız gibi daha sonrasındaki süreçte bu güncellemenin kişisel hesaplar için de geleceği söyleniyor.

Testleri devam eden güncelleme geldiği zaman WhatsApp hesap profilleri, paylaştığımız görseldeki gibi olacak.

Görsel iOS işletim sistemine sahip bir telefona ait olsa da, güncellemenin Android tarafına da servis edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Umarız çok vakit kaybetmeden WhatsApp Business sonrasında güncelleme kişisel hesaplarımız için de gelir.

Çünkü profilin görüntüsü ve şekli ciddi manada güzelleşiyor.

Öte yandan bu özelliği kullanmak istemeyenlerin de profil görüntülerini eski halinde devam ettirebileceklerini söylemiş olalım.
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