Ukrayna duyurdu: Rusya Donbas'ta köye saldırdı

Ukrayna ordusu Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Ukrayna'nın Stanytsia Luhanska köyü, işgal altındaki Donbas topraklarından ağır silahlarla bombalandı. Sivil altyapı hasar gördü. Tüm ortakları, zaten gergin olan bir güvenlik durumunun ortasında Rusya'nın Minsk anlaşmalarını bu ağır ihlalini derhal kınamaya çağırıyoruz.' dedi.