Can alan cin çıkarma seansı! Sözleri kan dondurdu...

Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Tekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis savcılığa durumu bildirmiş, ölü muayene tutanağında ise Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmişti.Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6. ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını beyan etti.Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan sözde hoca Erdal Kaya'ya ulaşıldığını söyledi. Tekin, Erdal Kaya'nın yönlendirmesiyle eşinin sırtına oklava ile 100 kere vurduğunu daha sonra hacamat yaptırdıklarını ve sabah da yine hocanın yönlendirmesiyle eşinin oruç tuttuğunu ve kurban keserken fenalaştığını belirtti.Selçuk Tekin'in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya da gözaltına alındı. 6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık genç kadının eşi Selçuk Tekin ve diğer 5 kişiyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Soruşturmayı tamamlayan savcılık Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', 5 kişi hakkında da 'Suça iştirak etme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Selçuk Tekin, Cemal Efe, Zöhre Tekin, Sevim Özbaş ve avukatları katılırken, Erdal Kaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kayseri'den katıldı. Tutuksuz sanık Hatun Efe ise sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadı.'KISAS YAPILMASI GEREKİYOR DEDİ'Duruşmada savunma yapması için söz verilen Selçuk Tekin, eşiyle 8 ay önce evlendiklerini hem kendisinin hem de eşinin ikinci evlilikleri olduğunu belirtti. Tekin, 'Eşimin hiç bir rahatsızlığı yoktu. Ben bir fırında şoför olarak çalışıyorum ve işe sabah erken 05.00 sularında gidiyorum. Ondan erken yatıyorum. Olaydan önceki akşam gece eşim beni sürekli uykumdan uyandırdı ve kendisine musallat olduklarını söyledi.Hal ve hareketleri normal değildi, aklını yitirmiş gibi davranıyordu. Yanıma kedi geldi benimle konuştu, eli yüzü yaralı bir kedi diye söyleniyordu. Eşimin ilk eşinden olan çocuğu da bizimleydi, o da sesleri duyunca korkup ağlamaya başladı. Eşim çocuğun oyuncaklarını atmaya ve evi dağıtmaya başladı.Sabah hem kendi ailemi hem de eşimin ailesini aradım. Durumu anlattım, 'onlarda bir hoca bulup okutalım' dediler. Telefonla Kayseri'de kalan Erdal Kaya'yı aradık. O telefonda eşimle konuşup Kuran'dan sureler okumaya başlayınca eşim rahatladı. Sonra hoca 'kısas yapılması gerekiyor' dedi. Bunun ne demek olduğunu sorduğumda bana, 'Peygamberler zamanından gelen, çok eskiden beri yapılan vurma yoluyla cin çıkartılan bir uygulama' olduğunu söyledi. Ayrıca eşime hacamat yaptırmamı, kurban kesmemi ve camilerde bulunan 22 musluğu değiştirmemi ve bu musluklardan akan suların eşime şifa getireceğini söyledi. Hocanın söylediği gibi eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum. Daha sonra yine hocanın söylemesi üzerine bir kadın gelerek eşime hacamat yaptı ve sabah oruç tutmak için sahura kalktık. Sabah ise kurban kesmek için hep beraber kurban kesim alanına gittik. Orada bir tane kurban kestik eşim fenalaştı o zaman hoca 'paran varsa bir tane daha kes' dedi. İkinci kurbanı keserken eşim kendini kaybetti. Hastaneye götürdük' ifadelerini kullandı.'CİN GİRDİ ONU ÇIKARMAK İÇİN YAPTIK'Mahkemede savunma yapan Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe ise, kendisinin oklava ile vurma olayından haberi olmadığını kendisinin salonda çocuklarla ilgilendiğini beyan etti.Özge Nur Tekin'e hacamat yapan Sevim Özbaş ise, rica üzerine tanıdıklara hacamat yaptığını ve kendilerini aramaları üzerine hacamat yapmak için eve gittiğini belirterek, 'Ben gittiğimde Özge yatakta yüz üstü yatıyordu. Kendinde değildi ve sırtında morluklar vardı. Morlukları sorunca ailesi 'cin girdi onu çıkarmak için yaptık' dedi.Sonra Özge'ye eğilip hacamat yapıp yaptırmak istediğini sordum. Kendisi de başıyla yaptırmak istediğini söyledi. Hacamat yaptıktan sonra biraz kendisine geldi. Yatağın başına oturtuk ve ben ayrıldım' ifadelerini kullandı. Mahkeme diğer sanık ve tanıkların ifadesini aldıktan sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme adli tıp kurumundan Özge Nur Tekin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için rapor istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.