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Bu meslektekiler dikkat! Staj ve emeklilik hakkında bilinmeyenler...

Özellikle meslek liseleri ya da bazı üniversite bölümleri mezun olabilmek için zorunlu staj şartı bulunuyor. Her yıl milyonlarca öğrenci zorunlu stajını tamamlarken, ileride bu stajların emeklilik haklarına etki edip etmeyeceğinş merak ediyor. Peki staj süresi emeklilik yaşını öne çeker mi? Staj sigortası emekliliği etkiler mi? Kimler staj borçlanması yapabilir? İşte detaylar...

Bu meslektekiler dikkat! Staj ve emeklilik hakkında bilinmeyenler...
Ekleme: 17.02.2022 - 09:41 Güncelleme: 17.02.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Bu meslektekiler dikkat! Staj ve emeklilik hakkında bilinmeyenler...
İşte staj ve emeklilikle ilgili merak edilen sorular ve cevapları....

STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİKTE HESABA KATILIYOR MU?

Hayır, katılmıyor. Çünkü çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması.

Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.

SİGORTA BAŞLANGICI HANGİ TARİH OLUYOR?

Sigorta başlangıcı uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim yatırılmaya başlandığı tarih oluyor.

Örneğin, 2018 yılının şubat ayında staj yaptınız ve sigortalı tesciliniz yapıldı. 2021'in mart ayında da işe başladınız ve uzun vadeli sigortalı olarak primleriniz yatmaya başladı. Emeklilik için geçerli tarih 2021'in mart ayından başlayacak.

STAJ SÜRESİ BORÇLANILARAK, EMEKLİLİĞE SAYILABİLİR Mİ?

Stajda geçen süreler emeklilik için borçlanılamıyor, kanun buna izin vermiyor. Hem staj süresinin emeklilikte sayılması hem de borçlanılabilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.


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