Bir telefon geldi... 105 bin lirasını kaybetti

Seydişehir ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hilmi Akay'ı geçen pazar günü akşam kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi telefonla arayıp, banka hesap bilgilerinin FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Bunun için bir bakanın ylönettiği operasyon başlatıldığını ve verecekleri hesap numarasına para yatırması gerektiğini söyledi. Buna inanan Akay da pazartesi günü evdeki 80 bin lira ile sattığı 31 gram altının parasıyla birlikte toplam 105 bin lirayı verilen hesap numarasına havale yoluyla yatırdı. Ardından tekrar Hilmi Akay'ı arayan kişi 50 bin lira daha para yatırmasını istedi.Hilmi Akay, istenilen 50 bin lira için Tepecik Mahallesi'nde oturan yakınlarından borç para istemek amacıyla taksiye bindi. Bu sırada telefonla arayan kızına durumu anlattı. Kızının başka para yatırmaması ve hemen polise gitmesini istediği Akay dolandırıldığını anladı. Polise şikayette bulunan Akay, banka ile yapılan görüşmede yatırdığı paranın hemen çekildiğini öğrendi. Akay, 'Yolda taksiyle eve giderken, borç para almak için kızım sürekli arayıp duruyordu. Kızımın telefonunu açtım, durumu anlattığım anda kızım, ‘Baba parayı yatırmadın değil mi?' diye sordu. Ben de 'Yatırdım kızım diğer parayı bulmak için Tepeciğe gidiyorum' dedim. Kızım, ‘Baba dolandırılmışsın hemen polise git' dedi. O an dolandırıldığımı anladım ve hemen jandarmaya gittim. Oradan polise geldik. Ama polisle birlikte bankaya geldiğimizde hesaptan hemen paranın çekildiği öğrendim. Mağdur oldum. Ben devlet büyüklerimin bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimse telefonla arayarak kendilerinden para isteyenlere itibar etmesin ben yandım kimse yanmasın” dedi.Yaşadıklarını anlatan Hilmi Akay, 'Akşam evde otururken ev telefonumdan arayan kişiler FETÖ'cüler tarafından hesabımdan para çekildiği ve bunun tespit edildiğini, kendilerine çekilen parayı göndermezsem polis tarafında evime baskın düzenleyeceklerini söyledi. Kimsiniz diye sorduğumda cumhuriyet savcısı olduğunu söyledi. Ben de devletime ve büyüklerime güvendiğim için söyledikleri her şeyi uyguladım. Beni pazartesi günü tekrar arayacaklarını durumu kimseye anlatmamı söylediler. Bankada görevlilerin, bana parayı niçin çektiğimi sorarlarsa, 'Oğlumun ihtiyacı var. O yüzden çekiyorum. Gerekirse telefonu ona verirsin. Ben babam olduğunu söylerim' dediler. Hesabımdaki parayla birlikte bozdurduğum altınların parasını verdikleri hesap numarasına havale ettim. Daha sonra beni tekrar arayarak 50 bin lira daha göndermemi istedi. Aracım yoktu, taksi tuttum. Telefonum sürekli açıktı hiç kapatmamam gerektiğini yedek batarya almamı, şarjı biterse tekrar takmamı istediler” dedi.Hilmi Akay'ın eşi Selvinaz Akay (52), 'Biz çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz. Çocuğumun yaz ayında çalışarak biriktirdiği 31 gram altını vardı. 'Evinizi polis basacak. Onları da elinizden alacaklar.' dediler. Ne var, ne yoksa hepsini elimizden aldılar. Biz dolandırıldık, mahvolduk. Her şeyimiz gitti. Bize devlet büyüklerimiz yardımcı olsun” dedi.Güvenlik güçleri Hilmi Akay'ı dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.