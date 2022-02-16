16 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bu Akşam Televizyonda Neler Var?
16 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Şubat yayın akışı yer aldı. Peki, 16 Şubat hangi diziler var? 16 Şubat bu akşam hangi diziler var? 16 Şubat yayın akışı nasıl? İşte detaylar...
16 Şubat yayın akışı akşam evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Şubat yayın akışı nasıl ve 16 Şubat bu akşam hangi diziler var soruları yer alıyor. Dizi sektöründe birçok farklı yapımın yer alması nedeniyle izleyiciler hangi dizileri izleyeceğine karar vermekte zorlanıyor. 16 Şubat yayın akışı ve bugün hangi diziler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
16 Şubat Yayın Akışı Nasıl?
Hafta ortasında akşamı dizi izleyerek geçirmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Şubat yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Dizi sektöründe birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesi nedeniyle izleyiciler izleyecekleri dizileri seçmekte zorlanıyor. İşte 16 Şubat yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi Fiskos
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
22:15 Oğlum
00:30 Babam
02:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Yargı
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Asi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
21:45 Mahkum
01:00 Postacı (Yerli Sinema)
02:45 En Hamarat Benim
05:45 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:00 Tek Yürek
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
22:30 112 Acil Çağrı
23:50 Seneye Bu Zamanlar
01:55 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
03:45 Seksenler