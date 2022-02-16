16 Şubat Yayın Akışı Nasıl? Bu Akşam Televizyonda Neler Var?

16 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Şubat yayın akışı yer aldı. Peki, 16 Şubat hangi diziler var? 16 Şubat bu akşam hangi diziler var? 16 Şubat yayın akışı nasıl? İşte detaylar...

16 Şubat Yayın Akışı Nasıl?



akşam evde dizi keyfi yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Dizi sektöründe birçok farklı yapımın yer alması nedeniyle izleyiciler hangi dizileri izleyeceğine karar vermekte zorlanıyor. 16 Şubat yayın akışı ve bugün hangi diziler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hafta ortasında akşamı dizi izleyerek geçirmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Şubat yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Dizi sektöründe birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesi nedeniyle izleyiciler izleyecekleri dizileri seçmekte zorlanıyor. İşte 16 Şubat yayın akışı;SHOW TV YAYIN AKIŞI06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi Fiskos12:15 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:10 Senin Hayatın18:45 Show Ana Haber20:00 Oğlum22:15 Oğlum00:30 Babam02:45 AzizATV YAYIN AKIŞI08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:20 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber20:00 Kuruluş Osman00:20 Yalnız Kurt03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane05:35 Bir Zamanlar ÇukurovaKANAL D YAYIN AKIŞI07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Sadakatsiz23:30 Yargı02:00 Gelinim Mutfakta04:30 AsiFOX TV YAYIN AKIŞI08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün13:00 En Hamarat Benim16:45 Fulya İle Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber20:00 Postacı (Yerli Sinema)21:45 Mahkum01:00 Postacı (Yerli Sinema)02:45 En Hamarat Benim05:45 KadınSTAR TV YAYIN AKIŞI07:00 Mesut Yar İle Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18:30 Star Ana Haber20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)00:45 Aramızda Kalsın02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan04:30 SözTV8 YAYIN AKIŞI06:30 Oynat Bakalım07:15 8’de Sağlık08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:30 Survivor Panorama14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra01:30 Canım Annem02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz04:30 Müge ve Gülşen’le 2. SayfaTRT1 YAYIN AKIŞI05:00 Tek Yürek08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Gülümse Hayata12:15 Şehirden Uzakta13:15 Beni Böyle Sev16:30 Seksenler19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Hıçkırık (Yabancı Sinema)22:30 112 Acil Çağrı23:50 Seneye Bu Zamanlar01:55 Hıçkırık (Yabancı Sinema)03:45 Seksenler