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Rusya Devlet Başkanı Putin, Paşinyan ile Kırgızistan'da görüştü

Kırgızistan'da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşme gerçekleştirdi.

Ekleme: 9.12.2022 - 20:32 Güncelleme: 9.12.2022 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
Rusya Devlet Başkanı Putin, Paşinyan ile Kırgızistan'da görüştü
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, toplantı öncesi bir araya geldi.

"YATIRIMLARIN YÜZDE 40'I RUSYA'YA AİT"

Geçtiğimiz haftalarda Erivan'da da bir araya geldiklerini hatırlatan Putin, Rusya ile Ermenistan arasındaki ticari gelişmelere değinerek, "Bir kez daha Rusya'nın (Ermenistan için) ticari ve ekonomik ortak olmaya devam ettiği gerçeğine dikkat çekmek istiyorum. Rusya, Ermenistan'ın ticaret hacminin yüzde 30'unu oluşturuyor ve hatta esas yatırımcı kalıyor, yatırımların yüzde 40'ı Rusya'ya ait. Bu yılın ilk 10 ayında ticari ciroda yüzde 67 büyüme gerçekleşti. Bu çok olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.

"ASIL MESELE DAĞLIK KARABAĞ ÇÖZÜMÜ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise bölgesel konuları ele alacaklarını belirterek, "Elbette yoğun bir gündemimiz var. Bugün bölgesel konuları ele alacağımıza eminim. Ne yazık ki bölgemizdeki durum gerginliğini koruyor. Bölgemizdeki asıl mesele Dağlık Karabağ çözümü. Ne yazık ki son dönemde Rus barış güçlerinin sorumluluk alanındaki Dağlık Karabağ'da da tansiyonun arttığını görüyoruz. Son zamanlarda Laçin koridorunun kapatıldığının ve Dağlık Karabağ'da bu konuda çok büyük endişelerin olduğunun farkında olduğunuza eminim" dedi.

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