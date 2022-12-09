MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı...

MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarında yayımlanan lezzet yarışması, yeni bir takım mücadelesi ile izleyen karşısına çıktı. Mavi takım yeniden kazanmak için mutfağa girerken kırmızı takımın ise kazanmaktan başka çaresi yok. Kocaeli'de gerçekleştirilen takım oyununda yaşananlar ve eleme adayı...MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI 9 ARALIK?Takımlar, haftanın dış oyununu bu defa yakın bir şehirde, Kocaeli'de gerçekleştirdi. Mavi ve kırmızı takım, şehrin yöresel lezzetlerini en iyi yapmak için yarıştı. MasterChef jürisi yarışmacılardan; çalça çorbası, cevizli lokum, dartılı mancarlı kulak, ereğli kebabı, sütlü nuriye yemeklerini istedi.Yemekler yapıladı ve misafirler tarafından tadım ve değerlendirme işlemi gerçekleştirildi. Puanlamanın sonucuna göre ise kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfakta yerini aldı.Mavi takımdan bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan yarışmacıları kavılca buğdağ unu karşıladı. Yarışmacılar, bu ürünle yaratıcı tabaklar çıkardı. Kıvanç ikinci olurken dokunulmazlığı ise Metin aldı.MASTERCHEF ELEME ADAYLARIMasterChef 2022 yarışmasında haftanın ilk oyununu kaybedne kırmızı takımdan eleme adayı olarak Ayaz çıkmıştı. İkinci eleme adayı ise oylama sonucu ile Kıvanç oldu.