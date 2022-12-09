  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı...

MasterChef yarışmasında haftanın ikinci takım mücadelesi kıran kırana gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takımlar, ödül oyunu ardından yeni bir dokunulmazlık için tezgah başında yerini aldı. Dış oyun olarak düzenlenen ikinci takım yarışı, Kocaeli'de yapıldı. Peki, 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekleme: 9.12.2022 - 01:24 Güncelleme: 9.12.2022 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı...MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarında yayımlanan lezzet yarışması, yeni bir takım mücadelesi ile izleyen karşısına çıktı. Mavi takım yeniden kazanmak için mutfağa girerken kırmızı takımın ise kazanmaktan başka çaresi yok. Kocaeli'de gerçekleştirilen takım oyununda yaşananlar ve eleme adayı...

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI 9 ARALIK?

Takımlar, haftanın dış oyununu bu defa yakın bir şehirde, Kocaeli'de gerçekleştirdi. Mavi ve kırmızı takım, şehrin yöresel lezzetlerini en iyi yapmak için yarıştı. MasterChef jürisi yarışmacılardan; çalça çorbası, cevizli lokum, dartılı mancarlı kulak, ereğli kebabı, sütlü nuriye yemeklerini istedi.

MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı...

Yemekler yapıladı ve misafirler tarafından tadım ve değerlendirme işlemi gerçekleştirildi. Puanlamanın sonucuna göre ise kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfakta yerini aldı.

Mavi takımdan bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan yarışmacıları kavılca buğdağ unu karşıladı. Yarışmacılar, bu ürünle yaratıcı tabaklar çıkardı. Kıvanç ikinci olurken dokunulmazlığı ise Metin aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef 2022 yarışmasında haftanın ilk oyununu kaybedne kırmızı takımdan eleme adayı olarak Ayaz çıkmıştı. İkinci eleme adayı ise oylama sonucu ile Kıvanç oldu.
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü!
FETÖ firarisi Akın İpek’e büyük şok!
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması!
Yunan basını hükümeti topa tuttu: Libya ile ilişki kurmayıp Türkiye'nin anlaşmasını baltalaması eleştirildi
MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj! 'Bir de bizim soracaklarımızı bekle'
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 'Türkiye ile aramızda ikili bir meseleye dönüşmeyecek'
Bakan Murat Kurum açıkladı! 81 ilde 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar' uygulaması başlıyor...
Bakan Bozdağ açıkladı! Doğu Akdeniz göçmen mezarlığına dönmüş durumda
Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanet'ten... 'Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz'
Yunanistan'da gündem F-16'lar! Hava gücünü kıyasladılar...
Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu: 198 milyar dolarlık yatırım müjdesi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Başkan Erdoğan'ın önerisine Fransa'dan yanıt: 'Doğu Akdeniz Konferansı önerisine olumlu bakıyoruz!'
Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: Olumlu adımlar bekliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor