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Kadıköy Belediyesi zabıta memurlarına rüşvet soruşturması! İtiraflar ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru ve mühendislerinde olduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin itirafları ortaya çıktı. İtirafçı İ.A.'nın ifadesinde, "Ses yalıtımı ile ilgili bir tadilat yapılacağını söyledim. Bunun karşılığında işletmeden 20 bin lira para istedi. Bu parayı vermezsek 'işyerini başına yıkacağım' dedi. Muhammed ise 20 bin lira değil de 15 bin lira vereceğini söyledi" dediği öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi zabıta memurlarına rüşvet soruşturması! İtiraflar ortaya çıktı
Ekleme: 9.12.2022 - 19:51 Güncelleme: 9.12.2022 - 20:14 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy Belediyesi zabıta memurlarına rüşvet soruşturması! İtiraflar ortaya çıktı
İstanbul'da, düzenlenen operasyonda aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. 224 kişiye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet ağının detayları ortaya çıktı. Kolluk tarafında zabıtaların, sivil tarafta ise mühendislerin bulunduğu belirtilen rüşvet ağı, kendilerine hedef olarak yeni inşaata başlayan veya yeni açılan işletmelere seçti. Burada yeni işletmelere giden ekipler tadilat yada tabela takım işlemleri için rüşvet talep etti. İşletmecilerin bu rüşveti kabul etmemeleri halinde ise tehdit yoluyla zor kullanıldı. Rüşvet ağının en tepesindeki isim ise zabıta memuru Abdülkadir K.'nın olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde itirafçılar rüşveti anlattı.

'BURADA ÖDEME YAPACAKSINIZ. BENDE SETİNİZE SORUN ÇIKARMAYACAĞIM'

Film cekimi için Kadıköy'de olduklarını ifade eden itirafçı şüpheli H.K.'nin 'Çekim yaptığımız esnada Cavit isimli zabıta memuru geldi. Tüm izinlerimiz olmasına rağmen bizi seti durdurmakla tehdit etti. Arabaları bağlatıp kameralara el koymakla tehdit etti. Biz de işimizi yürütmemiz gerektiğinden nasıl bir yol izleyeceğimizi, nereden izin almamız gerektiğini sorduk. Cavit isimli zabıta memuru ise 'İzin alınmıyor, biz cezai işlem uyguluyoruz. Aynı tarifeyi bize elden vereceksiniz. Burada ödeme yapacaksınız bende setinize sorun çıkarmayacağım. Müdahale etmeyeceğim ' dedi. Bizde işlerin yürümesi amacıyla 5 bin lira'yı Cavit isimli zabıta memuruna verdik. Biz rüşvet vermek amacıyla bu parayı vermedik. Normal belediye işgaliye bedeli olarak bu parayı verdik' dediği öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan E.Ö.'nün müttehiti arayarak, 'Yapacak bir şey yok ceza çıkacak hani altı yüz yedi yüz belki bir trilyon yani bilemiyoz ki belki kaç milyon bilemiyom yani' dediği de belirlendi.

ZABITA AMİRLİĞİ BAHÇESİNDE RÜŞVET ALIŞVERİŞİ

Tadilat için zabıta ile görüşen itirafçı İ.A.'nın ise, 'İşyerinin tadilat işlemleri ile ilgili olarak bilgi almak için Kadir isimli zabıta memuru ile görüşmek istedim. Kadir isimli zabıta ne tür bir tadilat yapılacağını sordu. Ses yalıtımı ile ilgili bir tadilat yapılacağını söyledim. Bunun karşılığında işletmeden 20 bin lira para istedi. Bu parayı vermezsek 'işyerini başına yıkacağım' dedi. Muhammed ise 20 bin lira değil de 15 bin lira vereceğini söyledi. Muhammet parayı elden vermek istedi. Zabıta Amirliğinin bahçesinde Zabıta Memuru Kadir ile oturdular. Muhammet 15 lira parayı zabıta Kadir'e verdi' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ayrıca zabıta memurları belediyenin drone ile çektikleri usulsüz yapıları, görüntülerle oynayarak yasal gibi gösterdiği tespit edildi.
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