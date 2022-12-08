Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak

Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin Edirne'nin Yenikadın köyü bölümündeki çalışmaları inceledi. Firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kırbıyık, şehir merkezindeki deplase hattı ile viyadük bağlantılarını da inceledi.'PROJENİN KALANINDA 2 ETAP DAHA VAR'Vali Kırbıyık, projenin Çerkezköy- Kapıkule hattı üzerinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:'Yaklaşık 77'nci kilometreden başlayıp 228'inci kilometrede bitecek olan bir çalışma. Bunun 54 kilometrelik kısmı Edirne ili sınırları içerisinde bulunuyor. Yaklaşık 174'üncü kilometreden başlayıp 228'inci kilometreye kadar devam eden kısım Edirne ili sınırlarında bulunuyor. Bugün de memnuniyetle gördük ki; çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor...Önemli ölçüde tamamlanan yerler var. Burada bulunduğumuz alan gibi ray döşemesi devam eden alanlar var. Üst yapının devam ettiği kısımlar var. Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy- Kapıkule hattı ile ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak...2024 yılı içerisinde Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar olan hattaki tüm çalışmalar bitmiş olacak. Projenin geri kalanı içerisinde 2 etap daha var. Halkalı- Ispartakule ve Ispartakule- Çerkezköy hatları. Buradaki çalışmalar ile ilgili olarak da ihaleler tamamlandı. Sözleşme süreci devam ediyor...Bu hatlar da bittiği vakit ise Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar olan yolculuk 1 saat 20 dakikaya kadar düşmüş olacak. Edirne ili için ise bunun biraz daha kısa olarak yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakikada Edirne'de olmuş olacak. Bu şehrimiz için son derece önemli. Şehrimizin hem ekonomisini hem de İstanbul'a olan entegrasyonunu çok yakından ilgilendiriyor...Ben bu çalışmada emeği geçen başta Ulaştırma Bakanlığımız olmak üzere Devlet Demiryolları yetkililerimize, yüklenici firmaya ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Proje boyunca sabırla, fedakarca projeye destek olan projenin geçtiği köydeki tüm köylülerimize, muhtarlarımıza, ilçelerimize ve Edirne merkezde yaşayan Edirneli vatandaşlarımıza da sabırlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'Vali Kırbıyık Hızlı trenin Çerkezköy- Kapıkule hattı 2024'te tamamlanacak