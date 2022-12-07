MOSSAD davasında 5 sanık tahliye edildi

7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamış, daha sonra şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 16 Mossad ajanının 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri isteniyor. Tamamı Arap asıllı olan sanıklar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etmekle suçlanıyor.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple bir yıl süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava bugün görülmeye devam etti.Duruşmada savunma yapan sanık Gassan Saade, ''Ben Beşar Esad'ın zulmünden kaçıp Türkiye'ye geldim ancak burada da zulme uğruyorum. Ben Türk Emniyeti'ne, istihbaratına ve halkına güvenerek buraya geldim. Allah şahittir ki ben herhangi bir suç işlemedim'' diye konuştu. Sanık Ahmet, J.A. Alqıshawı ise savunmasında, 'Savcı bey neden tutukluluğumun devamını istiyor anlamış değilim. Ben kendi ülkemden kaçarak Türkiye'ye geldim. Asıl amacım burada yaşamak değil Avrupa'ya gitmekti. Önce amcamın oğlunu sonra beni tutukladınız. Benim tutuklanmam için elinizde delil yok. Biz casuslukla suçlanıyoruz ancak elinizde yüzde 1 bile bir deliliniz yok. Beraatımı talep ediyorum'' ifadelerini kullandı.Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Kalan 11 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.