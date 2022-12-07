2023 yılı asgari ücreti için ortak beklenti 7 bin 845 oldu

Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yaptı.Görüşmeler devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.Buna göre, işçi ya da işveren olmayan çeşilira i mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.Araştırma kapsamındaTürkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.Türkiye genelinde yapılan araştırmada Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.Araştırmada sorulan, ‘Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?' sorusu üzerine katılımcıların yüzde 60'ı yeterli olmadığı, yüzde 30'u yeterli olduğu, yüzde 10'u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi.İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 lira 'nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu.‘Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?' sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi.İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.Katılımcıların gelirleriKatılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda; yüzde 26,8'i asgari ücret, yüzde 15,8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24,8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17,6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11,1'i 10 bin 1 ila 15 bin lira arası yüzde 3,9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.Araştırma kapsamında sorulan ‘Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?' sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi.İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5'i asgari ücrelira e ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti.Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.