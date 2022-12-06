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Murat Kurum: Düzce'de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'de deprem bölgesinde, "66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.12.2022 - 10:09 Güncelleme: 6.12.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum: Düzce'de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı varDüzcelilerin 23 Kasım gecesi yaşanan depremin ardından yaraları sarılıyor.

Bölgede 5.9 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedilmiş, büyük korkuya neden olmuştu.

Konteyner kurulumu yapılıyor
Olayın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Bunun üzerine devletin tüm imkanları seferber edilerek depremzedeler için çadır kuruldu.

Öte yandan kentte konteyner kurulumu da başladı.

Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Bölgede hayat normale dönerken hasar tespit çalışmaları hızlandırılmış ve acil yıkım gerektiren binaların yıkımına da başlanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerindeki incelemeleri yakından takip etti.

Depremin 13'üncü gününde sosyal medya hesabından son durumu aktaran Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

'Ağır hasarlı 791 yapı var'
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız!'
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