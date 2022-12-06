Aksaray'da zincirleme kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.Özkan Güzel (36) idaresindeki 68 ACR 566 plakalı otomobil, kavşakta Hakan Gülbahar'ın (31) kullandığı 68 ACA 532 plakalı otomobil ile Dursun Görgülü'nün (58) hakimiyetindeki 06 VAU 71 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Güzel'in otomobili, takla atarak ters döndü.Zincirleme kazada Özkan Güzel ve Durgun Görgülü ile Hakan Gülbahar ve aracındaki eşi Esra Gülbahar (31), kızı Duru Gülbahar (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan Güzel, ekipler tarafından ters dönen araçtan çıkarıldı.Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.