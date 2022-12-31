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Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yeni yıl ile birlikte Türkiye'nin Cumhuriyetin yeni yüzyılına adım atacağı bir döneme girdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz
Ekleme: 31.12.2022 - 09:38 Güncelleme: 31.12.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'CUMHURİYETİMİZİN YENİ YÜZYILINA ADIM ATACAĞIMIZ DÖNEME GİRİYORUZ'

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz.

Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

KONUT PROJESİ

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

MİLLET BAHÇELERİ

49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152'ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

İSTANBUL'DA 100 ANAOKULU TAMAMLANDI

İstanbul'umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

5 milyon metrekare parkı, 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

70 bin binada denetim yaptık, elektronik beton izleme sistemi ile 107 bin yapının uygunluğunu kontrol ettik.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Denizlerimizden yaklaşık 180 bin ton çöp topladık.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

BELEDİYELERE 8 MİLYON TL SIFIR ATIK DESTEĞİ

Sıfır atık geri kazanım oranımızı %27,2'ye yükselttik. Böylelikle 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

2 milyon insanımıza sıfır atık eğitimi verdik. Ayrıca belediyelere 8 milyon TL sıfır atık desteği sağladık.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Plastik poşet kullanımını %65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik.

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285'e ulaştırdık.
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