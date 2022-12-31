Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yeni yıl ile birlikte Türkiye'nin Cumhuriyetin yeni yüzyılına adım atacağı bir döneme girdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
'CUMHURİYETİMİZİN YENİ YÜZYILINA ADIM ATACAĞIMIZ DÖNEME GİRİYORUZ'
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
'Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz.
Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…
KONUT PROJESİ
İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.
Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.
MİLLET BAHÇELERİ
49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152'ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.
İSTANBUL'DA 100 ANAOKULU TAMAMLANDI
İstanbul'umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk.
5 milyon metrekare parkı, 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık.
Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk.
70 bin binada denetim yaptık, elektronik beton izleme sistemi ile 107 bin yapının uygunluğunu kontrol ettik.
Denizlerimizden yaklaşık 180 bin ton çöp topladık.
BELEDİYELERE 8 MİLYON TL SIFIR ATIK DESTEĞİ
Sıfır atık geri kazanım oranımızı %27,2'ye yükselttik. Böylelikle 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik.
2 milyon insanımıza sıfır atık eğitimi verdik. Ayrıca belediyelere 8 milyon TL sıfır atık desteği sağladık.
Plastik poşet kullanımını %65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik.
Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285'e ulaştırdık.
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