Nazilli'de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 4 kişinin de yaralandığı bildirildiAydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde patlamada meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 7 ölü 1'i ağır 5 yaralı olduğu bildirildi.Olay, Nazilli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 5 yaralı olduğu bildirildi.Öte yandan patlama sırasında içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.Patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 3'ünün ise çocuk olduğu belirtildi.