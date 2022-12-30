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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarının 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi
Ekleme: 30.12.2022 - 11:53 Güncelleme: 30.12.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi hakkında açıklamalarda bulundu.

GELİR VERGİSİ TARİFE DİLİMLERİ

Bakan Nebati, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 'Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.

Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun!' ifadelerini kullandı.
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