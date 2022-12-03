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Hatay Valiliği: 7 DEAŞ terör örgütü mensubu gözaltına alındı

Hatay Valiliği: MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda DEAŞ terör örgütüne Reyhanlı'da 5, Mersin'de 2 kişi olmak üzere 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.

Ekleme: 3.12.2022 - 20:31 Güncelleme: 3.12.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Hatay Valiliği: 7 DEAŞ terör örgütü mensubu gözaltına alındı
Ülke genelinde ve sınır bölgelerinde terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Başlatılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında terör örgütü üyelerine nefes alacak alan bırakılmıyor. MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla operasyon yapıldı.

7 örgüt mensubu gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütüne bağlı yapılanma içinde faaliyet gösteren Reyhanlı’da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin’de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı. Çok sayıda lojistik malzeme ele geçirildi

Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette; 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense, yaşamsal malzemelere el kondu. İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen; 9 adet cep telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.
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