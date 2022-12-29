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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın davasında ikinci celse

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında ikinci celse görülmeye başladı. Şebnem Korur Fincancı mütalaaya karşı savunmasını verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekleme: 29.12.2022 - 16:30 Güncelleme: 29.12.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın davasında ikinci celse
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

7 YIL 5 AY HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

YETKİSİZLİKLE İSTANBUL'A GELDİ

Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

KARAR BEKLENİYOR

Bir önceki celse duruşma savcısı mütalaasında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Fincancı'nın yargılamasında ikinci celse görülmeye başladı. Mütalaaya karşı savunmalarının ardından karar verilmesi bekleniyor.

SON SAVUNMASINI VERDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Fincancı, 'Yaptığımın bir suç olmadığını ifade etmiştim. Suçlamaları reddediyorum' ifadelerini kullandı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada sanık avukatları, mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmaya talebin değerlendirilmesi için 20 dakikalık ara verildi. Mahkeme değerlendirme sonrası reddi hakim talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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