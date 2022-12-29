Konya'da yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılından bu yana firar olarak aranan N.E.(35) isimli kadın şahıs, Konya Ereğli İlçesinde yakalandı.