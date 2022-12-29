Konya'da yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılından bu yana firar olarak aranan N.E.(35) isimli kadın şahıs, Konya Ereğli İlçesinde yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü ve Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması ile 27 Aralık günü Konya Ereğli ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.
N.E 28 Aralık tarihinde Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğinde SEGBİS sistemi üzerinden yapılan sorgu neticesinde tutuklandığı bildirildi.
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