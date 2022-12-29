Çanakkale'de 14 kadına fuhuş yaptıran çete çökertildi
Ekiplerin eş zamanlı yaptığı operasyonda, yabancı uyruklu 14 kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Yurt genelinde huzur ortamını bozacak şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.
Ekipler, 26 Aralık'ta kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
3 şahıs gözaltına alındı
Eş zamanlı operasyonda N.E., Ü.G., A.G., Ş.E. ve B.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Orta Asyalı ve Afrikalı 14 kadını sosyal medyadaki fuhuş ilanları üzerinden kendilerine ulaşanlara pazarladıkları saptandı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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