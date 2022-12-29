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Bakan Soylu: 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrasının en çok etkilediği teşkilat polis teşkilatıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilden gelen polis memurları ile Ankara'daki Polis Müzesi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, "15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrasının en çok etkilediği teşkilat polis teşkilatıdır. Yaklaşık 50 bine yakın FETÖ irtibatlı ve iltisaklı bu teşkilattan arındırıldı." dedi.

Ekleme: 29.12.2022 - 15:16 Güncelleme: 29.12.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrasının en çok etkilediği teşkilat polis teşkilatıdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilden gelen polis memurları ile Ankara'daki Polis Müzesi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, geçmişten bugüne birçok şeyin değişmesine rağmen polisin sorumluluğunun değişmediğine dikkat çekerek, "Hırsız, terörist değişmedi hatta sayıları arttı. Ama Allah'a çok şükür bizim polisimizin cesareti de değişmedi. Polisin fedakarlığı, sadakati, mesleğe olan mensubiyeti de değişmedi" dedi.

"TERÖRİSTLER BOMBA EĞİTİMLERİNİ 'YOUTUBE' ÜZERİNDEN ALIYOR"

Dünyada genel bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye'de bundan elbette ki etkilenmektedir. Etrafımızdaki coğrafyayı iyi biliyorsunuz; Irak'tan Suriye'ye, Yemen'den Libya'ya, Afganistan'dan Pakistan'a kadar etrafımızdaki coğrafyada yaşananların bize etkilerini, günlük hayatımızda yaşıyoruz. Haliyle bu durum tüm iç güvenlik birimlerimizin yükünü artırıyor. Bugün polisimiz de jandarmamız da sahil güvenliğimiz de 20 yıl öncesinden çok daha yüksek bir tehdit ortamıyla karşı karşıya. Suçun hem miktarı hem de çeşidi artmaktadır. Eskiden 'siber suç' diye bir şey yoktu ama bugün var. Teröristler bomba eğitimlerini 'Youtube' üzerinden alıyorlar. En son İstiklal Caddesi'ndeki patlama da bunun en bariz örneklerinden birisi" diye konuştu.

"TEŞKİLATIMIZ, TARİHİMİZİN EN YÜKSEK KAPASİTESİNE SAHİP"

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 15 Temmuz sonrası personel açığı sorunu yaşadığını ancak bu durumun toparlandığını belirterek, "Bugün teşkilatımız yaklaşık 363 bin personel ile tarihimizin en yüksek kapasitesine sahiptir. Bu noktaya kolay gelmedik. 15 Temmuz belki başarılı olmadı ama elbette ki derin yaralar açtı. Çok önemli personel açıkları yaşadık. Örneğin ara kadememiz tamamen ortadan kalktı. Yani emniyet amirimiz, başkomiserlerimiz neredeyse yok mesafesine indi. Ben hatırlıyorum, emniyet amirlerimiz sayısı 600'e kadar düştü. Emniyet amiri ve başkomiser polis teşkilatının omurgasıdır. Biz bu aradaki boşluğun oluşturabileceği hizmet açığını hiçbir şekilde belli etmemeye çalıştık. 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrasının en çok etkilediği teşkilat, polis teşkilatıdır. Yaklaşık 50 bine yakın FETÖ irtibatlı ve iltisaklı bu teşkilattan arındırıldı. Böyle bir teşkilatı ayakta tutmak bile zordur ama tüm arkadaşlarımız bir fedakarlık ortaya koydu ve bir açık da ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"4 BÖLGEYİ KALDIRIYORUZ"

Polislerin görev yapacakları illeri belirleyen bölge sistemini daha önce 2 bölgeden 4 bölgeye çıkardıklarını hatırlatan Soylu, "Fakat anladığım kadarıyla arkadaşlarımız bunun gelecek planlamalarında öngöremedikleri bir sürece evrileceklerini düşündüler; olabilir. Biz de o düzenleme ile ilgili yeni bir çalışma yaptık ve o yaptığımız çalışmada da 4 bölgeyi kaldırıyoruz, tekrar 2 bölgeye düşürüyoruz. Aynı zamanda da batı ve doğu illeri de kendi aralarında tekrar gruplara ayrılmayacak. Şark görevini bitiren personelimizin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabii tutulması duruma da kaldırılacak. Mevcut yönetmelikte, yaş haddi nedeniyle emekliliğine 3 yıl kalan personelimizin sağlanan hakları, yani istediği vilayete istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkarılacak" dedi. Polislerin 'ipka' ve görevde yükselme unvan değişikliği konularında da değişikliğe gidildiğini söyleyen Soylu, "İpka meselesinde, çocuğu üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka otomatik olarak yapılacak. Personel, 2 çocuk olarak söylemiş ama onu belki bir çocuk olarak da revize edebilme imkanına sahip. Keza bir başka adım olarak da 'görevde yükselme ve unvan değişikliği' sınav sürecine başlattık. Yaklaşık 2 bin 500 gibi bir katılım öngörüyoruz. İnşallah en kısa sürede de bu sınavı gerçekleştirmiş oluruz" diye konuştu.
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