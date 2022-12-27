Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenledikleri miting sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir cevap vereceği büyük merak konusuyken CHP lideri 20 Aralık'ta İmamoğlu'nu partinin grup toplantısına davet etti.Toplantı öncesi basına kapalı görüşen ikili, grup toplantısına geçti. Kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu 'Herkes Bay Kemal'i beklesin' diyerek adaylığını bir kez daha tekrarladı.KILIÇDAROĞLU: 'EKREM İMAMOĞLU İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ'Konuşmasında İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.' dedi.Daha önce 'Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu Akşener'in İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise 'Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında' ifadeleriyle net bir mesaj verdi.'13. CUMHURBAŞKANI BİLGE BİR İNSAN OLACAK'CHP Sözcüsü Faik Öztrak, adaylık için Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, 'Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı; devleti bilen, hırslarını, egosunu aşmış, milletin kendisine verdiği büyük yetkiyi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için kullanacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni ve güçlü parlamenter sistemi getirecek, bilge bir insan olacak.' ifadelerini kullandı.KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK VERDİLERGelişmeler sonrası bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya'da toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Toplantının ardından CHP'li belediye başkanlarının ortak imzasıyla bir bildiri yayımlandı.Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da imzaladığı ortak deklarasyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verildi.İYİ PARTİLİLER: 'KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ'Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istemediklerini kapalı kapılar ardında söyleyen İYİ Parti cephesi, bu tutumlarını artık alenen ifade etmeye başlayınca söz konusu kriz, 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' şeklinde yeni bir boyuta taşındı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirerek, 'Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz' ifadelerini kullanmıştı.CHP'LİLER ANKETLERİ ORTAYA SAÇTIKılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını düşünen İYİ Parti kanadına, CHP'liler yaptırdıkları anketlerle yanıt verdi.'CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 61,5'İ KILIÇDAROĞLU'NU ADAY OLARAK GÖRMEK İSTİYOR'Yarkadaş, katıldığı canlı yayında ankete ilişkin şunları söyledi:'15-24 Aralık tarihleri arasında %100 bilgisayar destekli, Türkiye geneli 1500 katılımcıyla yapıldı. 'CHP seçmeninin adaylara oy verme eğilimi' diye sormuşlar. Araştırılan siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. CHP seçmeninin %61,5'i Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istiyor, %24,3 İmamoğlu'nu, %14,2 Yavaş'ı görmek istiyor.'