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Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken binada maddi hasar meydana geldi.

Ekleme: 26.12.2022 - 09:07 Güncelleme: 26.12.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 02.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde, Diyar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Mahalleli panik yaşadı
Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü.

Yangın güçlükle söndürüldü
Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülebildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederken dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan alevlerin yükseldiği çatı yangını ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
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