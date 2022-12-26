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Şırnak'ta 470 personelle operasyon

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 470 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu” başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Bestler Dereler bölgesinde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi

Şırnak'ta 470 personelle operasyon
Ekleme: 26.12.2022 - 09:24 Güncelleme: 26.12.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta 470 personelle operasyon
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit J.Asb.Üçvş. Serkan ÜNSAL-1 Operasyonu" başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 470 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak-Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, (2) adet doğal mağara ve (10) adet sığınak içerisinde;

- (1) adet EYP düzeneği,
- (1) adet uzaktan komutalı EYP düzeneği,
- (2) adet tüp,
- (4) kg. gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim mazmesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.


Şırnak'ta 470 personelle operasyon

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