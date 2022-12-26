Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya'nın kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya'nın kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.MGM tarafından Adana, Adıyaman, Antalya, Bolu, Hatay, Mersin, Kastamonu, Malatya, K.Maraş, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın, Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in ve Diyarbakır'ın batı kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların genellikle kuvvetli (21-50 kg/m2), Şanlıurfa'nın batısı, Gaziantep'in doğusu ve Kilis çevrelerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.Yağışların Adıyaman'ın kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde, Malatya'nın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantep'in yüksek kesimlerinde (800-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Dün sabah saatlerinde başlayan Batı Karadeniz'deki yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı bulutluParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu