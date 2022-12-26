MasterChef Türkiye'de elenen isim açıklandı!

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Tolga, Burak, Metin ve Görkem arasında geçen kıyasıya mücadele için geri sayım sona erdi. Bu akşam oynanan eleme oyunu sonrasında üç kişi MasterChef'in ilk beşine kalırken biri altıncı olarak yarışmaya veda etti. İşte MasterChef 167. yeni bölümde yaşananlar ve yarışmadan elenen isim...

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele ederken kalkan balığını kullanarak en yaratıcı yemeği jüri üyelerine sundular. Peki, 25 Aralık Pazar MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte MasterChef yarışmaya veda eden isim ile son bölümde yaşananlar...MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?MasterChef Türkiye yarışmasında 25 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Tolga oldu.MASTERCHEF 25 ARALIK PUAN DURUMU25 Aralık Pazar günü eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele etti. Elenen isim Tolga olurken puan durumu şu şekildeydi;Metin: 41 puanGörkem: 35 puanBurak: 33 puanTolga: 32 puan24 ARALIK 2022 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar anneleri ile birlikte ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, anne yemekleri yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan anne-oğul Ayaz ve Atike Hanım oldu.MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.