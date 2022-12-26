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Antalya'da selfie kazası: 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde selfie çekmek isterken 40 metrelik kayalıklardan düşen Rus turist Stanislav İvanchenko hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.12.2022 - 09:17 Güncelleme: 26.12.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da selfie kazası: 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiManavgat’ın Beşkonak Milli Parkı’nda bulunan Köprülü Kanyon’a giden Rus Stanislav İvanchenko ile yakınları Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34), çevrenin fotoğraflarını çekti.

Bu sırada Stanislav İvanchenko, selfi çekmek için çıktığı kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınları hemen Stanislav İvanchenko’nun yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. 112 ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Stanislav İvanchenko’nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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