Başkan Erdoğan uyarmıştı! Avrupa'nın başı büyük belada!
Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'i savaş alanına çevirirken, Başkan Erdoğan'ın Avrupa'yı uyardığı sözler yeniden gündem oldu.
Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi.
Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.
PARİSİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.
Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN, ÇOK AÇIK SÖZLERLE UYARMIŞTI
Başkan Erdoğan, daha önce bir çok kez terör örgütüne destek veren Avrupa'yı uyarmıştı.
Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.