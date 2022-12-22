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Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti

MHRS sistemi üzerinden hastanelere randevu alıp gitmeyenler için harekete geçildi. Randevularını iptal etmeyerek sisteme yük bindirenlere, 15 gün aynı branştan randevu verilmeyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçtiğimiz ay tam 2 milyon 866 bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi." diyerek uyarıda bulunmuştu.

Ekleme: 22.12.2022 - 11:01 Güncelleme: 22.12.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçtiSon günlerde gribal enfeksiyon salgını yaşanıyor. Hastanelerde salgın başta olmak üzere birçok branşta yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, MHRS randevu sisteminden doktor randevusu alıp gitmeyenler bu yoğunluğu artıran etkenlerin başında geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 milyona yakın kişinin 1 ayda randevu almasına rağmen muayeneye gitmediğini duyurmuş, randevuların iptal edilmesi uyarısında bulunmuştu. durumun aynı şekilde sürmesi sonrası Bakanlık harekete geçti. Randevusunu iptal etmeyenlere yaptırım geliyor.

RANDEVU ALIP GİTMEYENE YAPTIRIM

Sağlık Bakanlığı MHRS randevularında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için yeni bir adım attı.

Bakanlık, hastane randevularına gitmeyenlere iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulayacak. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak.

BAKAN KOCA UYARIDA BULUNMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde MHRS randevularına ilişkin açıklamalarda bulunmuş, MHRS üzerinden randevu alıp da hastanelere gitmeyenlere yönelik uyarılar yapmıştı.

Koca, 'Geçtiğimiz ay tam 2 milyon 866 bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi? Gelinmeyecek randevular iptal edilmelidir. MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda %30 iken, bu oran Ekim ayında %25'e indi. Randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara imkan sağlandı. Randevularda ciddi olmalıyız. Gelmeyeceği randevuyu iptal edenlere teşekkür ediyorum.' demişti.

RANDEVU DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK KOLAY

Hastane randevusu MHRS sistemi üzerinden kolayca alınabiliyor. Randevuya gidemeyecek olanlar, gün değişikliği veya iptal işlemi yapabiliyor. Bu basit işlemin yapılması hastanelerdeki yükü azaltmak için elzem olarak bildiriliyor.
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