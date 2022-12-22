Fabrikada imha edildi… 123 ton kaçak malzeme…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sigara kaçakçılarına peş peşe seri operasyonlar düzenledi.Operasyonlarda 19 ton nargile tütünü, 190 bin 544 paket elektronik sigara tütünü, kaçak sigara, 64 bin 165 gram kaçak puro, üç kilo 500 gram kaçak sigara tütünü, bin 742 adet boş içki şişesi, 1.315 litre etil ve metil alkol, 700 şişe sahte içki ve iki fiber tank ele geçirildi. Toplamda ele geçirilen 123 ton kaçak malzeme Kocaeli'ye götürüldü ve bir atık fabrikasında inha edildi.