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Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! İBB'deki işe alım soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporun memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! İBB'deki işe alım soruşturmasında flaş gelişme
Ekleme: 22.12.2022 - 09:25 Güncelleme: 22.12.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! İBB'deki işe alım soruşturmasında flaş gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir." denildi.
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