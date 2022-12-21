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Asgari ücret için sıcak saatler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti.

Asgari ücret için sıcak saatler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti!
Ekleme: 21.12.2022 - 22:00 Güncelleme: 21.12.2022 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret için sıcak saatler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin görüşmesinin nerede yapılacağı konusundaki soru üzerine Erdoğan, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağını bildirmişti.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin'in görüşmesi saat 21.45 sularında başladı.

'SIRTINDA KÜFE OLMAYANLAR RAHAT KONUŞUYOR'

Erdoğan, 'İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Erdoğan, şu yanıtı vermişti:

'Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor.'
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