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Afyonkarahisar’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 21.12.2022 - 23:27 Güncelleme: 21.12.2022 - 23:34 / Editör: Ozge Selin
Afyonkarahisar’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralıKaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kızılören yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.F. (50) idaresindeki 03 FR 856 plakalı kamyonet, Aykut Dündar'ın (27) kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dündar, yaşamını yitirdi, araçta bulunan Hasan Gülcan (27), M.A., A.G., A.A., H.A. ile kamyonet sürücüsü H.F. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Gülcan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kamyonet sürücüsü H.F.'nin de hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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