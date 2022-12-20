Maltepe Belediyesi'nden CHP'li vekillere ayakkabı hediyesi

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden ayakkabı gönderdi.Başkan Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı.Ayrıca ayakkabının 1500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.Belediye bütçesinden 200 partiliye 1500'er liralık ayakkabı gönderdiBelediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, "Ayağınıza taş değmesin” sözleriyle seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki toplarken, CHP'den konuyla ilgili bir hamle geldi.Kılıç’ın bu hediyesi CHP TBMM yönetiminden döndü.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir” dedi.