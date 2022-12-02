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MasterChef Üsküp'te! 1 Aralık MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte, haftanın ikinci eleme adayı

MasterChef 2022 yarışmacıları, sezonun ilk yurt dışı oyununu Üsküp'te gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen takım mücadelesinde yarışmacılar, yörenin lezzetlerini en iyi şekilde çıkarmak için gayret etti. Takım yarışı sonunda kaybeden taraftan ise bir isim eleme potasına giriyor... Peki, 1 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

Ekleme: 2.12.2022 - 01:49 Güncelleme: 2.12.2022 - 02:10 / Editör: Ozge Selin
MasterChef Üsküp'te! 1 Aralık MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte, haftanın ikinci eleme adayıTV8 ekranlarında lezzet şöleni devam ediyor. Haftanın takımları dış oyununu farklı bir ülkede gerçekleştirdi. Bu sezonun da ilk yurt dışı oyunu bu yıl Üsküp'te yapıldı. Yarışmacılar dış oyunda Rumeli mutfağından lezzetleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Özel konukların oylaması ile de haftanın eleme adayı belirleniyor. İşte, MasterChef'te kazanan...

Yanı sıra MasterChef jürisini büyüleyen bir başka tarif ise bölüme resmen damgasını vurdu. Fliya adı verilen böreğin yapım aşamasına şahit olan şefler, ardından tadım yaptı. Fliya yemeği sacda ve yaklaşık 4 saat pişiriliyor. Börek ortalama 35 kattan oluşuyor.

MasterChef Üsküp'te! 1 Aralık MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte, haftanın ikinci eleme adayı

MASTERCHEF YILIN İLK YURT DIŞI OYUNUNDA ÜSKÜP'TE!

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, sezonun ilk yurt dışı oyununu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirdi. İlk olarak MasterChef ekibi Üsküp'ü gezdi ve yörenin yemeklerini tattı. Ardından zorlu mücadelede Rumeli mutfağı çıktı. Menüde ise; şopska salata, damat paçası, elbasan tava, kaymaçina tatlısı yer aldı.

MasterChef Üsküp'te! 1 Aralık MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte, haftanın ikinci eleme adayı

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

Takımlar, tezgah başına geçti ve tabakları çıkardı. Yemekler özel konuklar tarafından değerlendirildi. Oylama sonucunda 29'a 9 olarak mavi takım açık ara takım oyununun galibi oldu. Skorun ardından Somer Şef, ''Bunun MasterChef'te tek bir adı var 'ağır hezimet!' yorumunu yaptı. Mehmet Şef ise durumu 'Eşi görülmemiş' olarak yorumladı.

Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu aşamasında ise yaban mersini ile yaratıcı şef tabakları yaptı.

Büşra üçüncü, Gamze ikinci olurken bireysel dokunulmazlık ise Kıvanç'ın oldu.

Öte yandan ilk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.
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