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Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses, altılı masaya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gürses, İYİ Partili bazı kişilerin ittifakta yer alan partilerden rahatsız duyduğunu belirtirken aynı zamanda, "Bu masa dediğimiz yapı erken kuruldu ve buradaki bazı genel başkanlar Türkiye'yi diğer bazı genel başkanlarla paylaşmak ve birlikte yönetmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar
Ekleme: 19.12.2022 - 15:04 Güncelleme: 19.12.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar
Altılı masada yer alan genel başkanların beraber ülkeyi yönetmek gibi bir ifadelerin olmadığını belirten gazeteci Özlem Gürses, 'Bu partilerin bir bölümüne aslında ihtiyaç yoktu. Mesela böyle düşünen İYİ Partililer var. Aslında Kemal Bey, Meral Hanım ve belki Gültekin Uysal ya da Temel Karamollaoğlu'yla kurulmuş bir ittifak yeterliydi' dedi.

'BAZI PARTİLERE GEREK YOKTU'
İYİ Partili isimlerin bazı partilerin varlığından rahatsız olduğunu belirten Gürses, 'Bu fotoğrafta gördüğünüz genel başkanlar bir arada olmaktan memnun mu değil mi sorunsalı. Bizim asıl olarak bu adaylık tartışması olarak gördüğümüz fotoğrafın arkasındaki temel sorun bu. O yüzden örneğin şöyle konuşmalar da oluyor tabii Ankara kulislerinde, 'bu fotoğraf çok erken verildi, bu partilerin bir bölümüne aslında ihtiyaç yoktu' mesela böyle düşünen İYİ Partililer var. Aslında Kemal Bey, Meral Hanım ve orada işte belki Gültekin Uysal ya da Temel Karamollaoğlu'yla kurulmuş bir ittifak yeterliydi. Babacan, Davutoğlu'nun burada olmasına gerek yoktu. Friksiyon yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor diye düşünen çok sayıda insan var Ankara'da' ifadelerini kullandı.

'BERABER YÖNETMEK İSTEMİYORLAR'
Gürses, 'Belki bu açıdan bakıldığında haksız da sayılmazlar. Çünkü bence de ortak aday sorunsalının başlığı şu değil, 'Kazanacak aday yok, efendim Kılıçdaroğlu alevi miymiş değil miymiş? İmamoğlu o muymuş bu muymuş? Mansur Yavaş'a o kişi oy verir miymiş vermez miymiş? Akşener niye aday olmuyormuş?' mesele bu değil. Mesele şu, bu masa dediğimiz yapı erken kuruldu ve buradaki bazı genel başkanlar Türkiye'yi diğer bazı genel başkanlarla paylaşmak ve birlikte yönetmek istemiyorlar. Adaylık tartışması aslında temel olarak masanın dağılması talebiyle gündeme getirilen bir tartışma' dedi.
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