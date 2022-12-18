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Beyaz Gazete
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Ukrayna limanlarından 14 milyon ton tahıl çıkışı yapıldı

MSB, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 556 geminin çıkış yaptığını, taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

Ekleme: 18.12.2022 - 09:26 Güncelleme: 18.12.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna limanlarından 14 milyon ton tahıl çıkışı yapıldı
Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte başlayan tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğuyla aşıldı.

Rusya-Ukrayna-Türkiye-Birleşmiş Milletler arasında yapılan tahıl anlaşması ile Karadeniz'de kurulan tahıl koridorundan Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ambarlarındaki ürünler dünyaya ulaştırılmaya başlandı.

14 milyon ton tahıl taşındı
Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 556 geminin çıkış yaptığını, taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor. Bugüne kadar; 556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti" denildi.

Sevkiyatta öncelik Afrika
Bir diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Etiyopya, Güney Sudan, Somali, Kongo, Kenya ve Yemen gibi gıda sorunu yaşayan ülkelere destek olacaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde 120 gün daha uzatılan tahıl koridoru için ilk sevkiyatın Afrika'ya gerçekleşeceği belirlenmişti.

Gemiler, ihtiyaç sahibi Afrika için birer birer yola çıkıyor.
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