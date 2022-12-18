Ukrayna limanlarından 14 milyon ton tahıl çıkışı yapıldı

Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte başlayan tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğuyla aşıldı.Rusya-Ukrayna-Türkiye-Birleşmiş Milletler arasında yapılan tahıl anlaşması ile Karadeniz'de kurulan tahıl koridorundan Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ambarlarındaki ürünler dünyaya ulaştırılmaya başlandı.Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 556 geminin çıkış yaptığını, taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor. Bugüne kadar; 556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti" denildi.Bir diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Etiyopya, Güney Sudan, Somali, Kongo, Kenya ve Yemen gibi gıda sorunu yaşayan ülkelere destek olacaklarını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde 120 gün daha uzatılan tahıl koridoru için ilk sevkiyatın Afrika'ya gerçekleşeceği belirlenmişti.Gemiler, ihtiyaç sahibi Afrika için birer birer yola çıkıyor.