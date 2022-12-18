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Nureddin Nebati: Elektronik Tebligat uygulaması ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, elektronik Tebligat uygulaması ile elektronik ortamda tebliğ edilen 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirildiğini açıkladı.

Ekleme: 18.12.2022 - 17:51 Güncelleme: 18.12.2022 - 17:55 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati: Elektronik Tebligat uygulaması ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık
Hazine ve Maliye Bakanlığı dijitalleşmeyi etkin kullanarak işlem hızı ve maddi tasarruf sağladığını belirten bir açıklama gerçekleştirdi.

"105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçler etkinleştirildi"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığın açıklamasını Twitter hesabından değerlendirerek yayınladığı mesajında "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Elektronik Tebligat uygulaması ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik, hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf sağladık." dedi.

"Trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek"
Bakan Nebati, mesajından bugüne kadar diğer kurumlar için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettiklerini da aktararak "Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek." bilgisini verdi.

"Süreçleri kolaylaştıracak uygulamalar devam edecek"
Nebati, uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Bakanlık olarak hem mükelleflerin hem de diğer kamu kurumlarının süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini yineledi.
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