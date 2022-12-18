  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da asayiş uygulamasında 397 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' adlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 397 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 18.12.2022 - 01:41 Güncelleme: 18.12.2022 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da asayiş uygulamasında 397 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" adlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 397 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1485 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile dün 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1483 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.Denetimlerde 172 bin 194 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 466 şüpheli ile yoklama kaçağı 196 kişi hakkında işlem yapıldı, 397 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 48 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 110 fişek, 1 kilo 563 gram uyuşturucu, 179 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 156 lira ele geçirildi.Uygulamada, 1349 umuma açık yer denetlendi, 10 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.Denetimlerde 22 bin araç ve 765 motosiklet kontrol edildi. 1173 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edildi, 1 milyon 188 bin 448 lira ceza uygulandı.Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan 287 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı: Fitne tüccarlarına prim vermeden kardeşliğimize sahip çıkalım
Dosta güven düşmana korku! İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat!
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz...
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Bakan Bilgin tarih verdi: Uzlaşma sağlayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım