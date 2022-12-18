Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi

BBP lideri Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili rakam verdi.Çözüm odaklı bir çalışma olduğunu belirten Destici, ''Şimdi masada 3 kesim var. Bakanlık, işçi sendikası bir de TİSK var. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben bu üç kesimle de yakın görüşen birisiyim. Gerçekten uyumlu bir heyet. Çözüm odaklı bir çalışma var.'' dedi. Destici açıklamasında, 'İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor.' ifadelerini kullandı.Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum.Buna da hükümetin hem işçi kesiminin hem de işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum.Asgari ücret 8 bin liranın üzerinde olur diye tahmin ediyorum.Bu da enflasyonun bir katı fazlası bir refah payı verilmiş anlammına geliyor. '